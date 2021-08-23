В Петербурге от коронавируса скончались 38 человек за сутки

В Петербурге от коронавируса скончались 38 человек за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 38 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 23 августа. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 303 петербуржцев.

За последние сутки также медики обнаружили 691 новый случай заболевания вирусом. Побороть болезнь смогли 876 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 212 млн 497 тыс. 819 человек.

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