В России за сутки COVID подхватили более 19,4 тысяч человек

В России за сутки COVID подхватили более 19,4 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 454 человека.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 776 случаях, за все время пандемии скончались 176 820 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 16 401 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центр им. Гамалеи может в начале следующего года начать клинические исследования белков разных штаммов ковида.

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