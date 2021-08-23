Автовладельцев в России предупредили о штрафах за замену аудиосистемы

При установлении сабвуферов автовладельцам в России придется обратиться в спецлабораторию, а потом в ГИБДД РФ. Фото: https://pixabay.com

При установлении сабвуферов автовладельцам в России придется обратиться в спецлабораторию, а потом в ГИБДД РФ. Фото: https://pixabay.com

Дополнительная аудиосистема, сабвуферы или динамики относятся к доработкам машины. Их нужно регистрировать в ГИБДД.

Так, если автолюбители в России не зарегистрировали аудиосистему, то им могут выписать штраф. При установлении сабвуферов автовладельцам в России придется обратиться в спецлабораторию, а потом в ГИБДД РФ, сообщает «За рулём».

При отсутствии разрешения на установку, например, более мощных динамиков, россиянину могут выписать штраф в размере 500 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД РФ выступило с предложением упростить процедуру техосмотра автомобилей, отменив ряд обязательных проверок. Ведомство предлагает перестать проверять наличие повреждений тормозных трубопроводов, способность стеклоомывателя подавать жидкость, каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста.