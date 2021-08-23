Россиянам назвали три увеличивающих риск рака толстой кишки напитка

Риск не уменьшается, если человек продолжает их пить и во взрослом возрасте. Фото: https://pixabay.com

Риск не уменьшается, если человек продолжает их пить и во взрослом возрасте. Фото: https://pixabay.com

Постоянное употребление таких сладких напитков, как газировки, соки и энергетики, увеличивает риск раннего рака толстой кишки в два раза. Об этом заявила онколог Елена Смирнова.

Она рассказала об одном исследовании в США. В нем участвовали женщины в течение 14 лет. У тех, кто выпивали более 0,5 литра сладких напитков каждый день, в два раза чаще встречался рак толстой кишки. Об этом врач сообщила на своей страничке в Instagram.

Она уверена, риск возрастает почти на треть, если газировку и сок на постоянной основе употребляет подросток. Риск не уменьшается, если человек продолжает их пить и во взрослом возрасте. Негативное влияние сладких напитков можно объяснить ростом числа опасных штаммов бактерий в кишечнике, развитием лишнего веса и местного воспаления, отметила Смирнова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем же опасны летом отпуск, плохой сон и газировка.