«Хуже однозначно»: петербуржцы в шоке от ремонта Заневского парка за 330 млн рублей

В Красногвардейском районе Петербурга в самом разгаре находится реконструкция Заневского парка. После благоустройства зеленая зона должна предстать жителям и гостям Северной столицы в «космическом» облике. Вот только горожане совсем не рады происходящим изменениям.

Участники группы «Малая Охта, Санкт-Петербург. Фотоархив» во «ВКонтакте» оживлённо дискутируют по этому поводу. Большинство считает, что обновленный парк не сравнится с тем, как было до ремонта. Петербуржцы жалуются на бетон и брусчатку, которыми заменят дорожки из гранитного отсева. Горожан также беспокоит, что строители активно выпиливают деревья ради новых объектов благоустройства.

«Ужас! Хуже однозначно», «Жаль. Уродуют» — подытоживают комментаторы. Некоторые отмечают, что уже через пару лет бетонные дорожки «пойдут волнам и искрошатся».

В комитете по благоустройству работы планируют завершить уже в ноябре 2021-го, но по состоянию на август, подчеркивают петербуржцы, с трудом можно поверить, что реконструкцию выполнят в срок. Сейчас от масштабной концепции, представленной ведомством, есть только раскопанные тропинки и разбросанная брусчатка.

Впрочем, есть и те, кто предпочитает дождаться окончания ремонта, не вынося преждевременного вердикта. Горожане также считают, что новые дорожки позволят гулять по парку в дождь, тогда как на песчаных и гравийных тропках быстро образуется грязь и лужи.

Напомним, что «космический облик» Заневскому парку придают в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем, по проекту, появятся горка в виде космического корабля, батуты, похожие на лунные кратеры, и интерактивные качели.

Заневский парк неофициально известен местным жителям как парк Валентины Терешковой, поэтому основной идеей при разработке обновленной концепции выбрали космос. Дизайн дорожек, функциональные зоны, детские площадки — все должно визуально отсылать к теме движения планет, космических объектов и лунных пейзажей.