Опубликован список передвижных камер контроля скорости в Петербурге

Водителям Петербурга рассказали, по каким адресам на этой неделе установят комплексы по контролю за соблюдением скоростного режима.

Список опубликован на сайте Городского мониторингового центра в понедельник, 23 августа.

Устройства установят в Шушарах, Сестрорецке, Пушкине, Репино, Комарово, на набережных и улицах Петербурга. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства. Камеры будут работать по восемь часов в день в несколько смен: с 8 утра до 16:00, с 9 до 17, с 10 до 18, 11 до 19, с 12 до 20, с 13 до 21.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге 40 аварийно-опасных перекрестков оборудуют камерами фиксации нарушений правил дорожного движения. Город продолжает выполнять проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД.