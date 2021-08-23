В Купчино пассажирка напугала попытавшегося изнасиловать ее таксиста

В Петербурге уроженка Выборга покусала водителя такси, пытавшегося ее изнасиловать. Мужчина испугался и убежал.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа, в доме №118 на Бухарестской улице. Среди ночи в отдел полиции обратилась 33-летняя жительница Выборга с заявлением о том, что после поездки за ней увязывался водитель такси, уроженец одной из среднеазиатских республик. Мужчина проследил, куда пошла клиентка, а после зашел за ней в квартиру.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, женщина добавила, что попыталась воспользоваться перцовым баллончиком, но злоумышленник выхватил его из рук. В итоге петербурженка укусила подозреваемого изо всей силы.

Заявительница вызвала такси с помощью приложения, поэтому личные данные и номер машины уже известны. Правоохранительные органы начали розыск водителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксист изнасиловал петербурженку во дворах на Невском проспекте, а потом довез ее до больницы.