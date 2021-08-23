Полиция назвала типичные фразы телефонных мошенников

Полиция Московской области рассказала о том, какие фразы чаще всего используют телефонные мошенники, чтобы получить доступ к личными данными или средствами своих жертв.

Они могут заявить, что вам ошибочно перевели деньги, либо вы неожиданно для себя стали участником акции, в которой выиграли приз, сообщает РИА «Новости».

Также вам может прийти смс-сообщение следующего содержания: «Положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться». Либо сообщить, что ваш почтовый ящик якобы заблокировали и попросить перейти по ссылке. Часто используется фраза «Вы можете предупредить преступление».

Мошенники могут перезвонить, представившись правоохранителями. Также лжеполицейские уговаривают людей перевести деньги на якобы защищенный счет, обналичить средства или взять кредит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у мошенников очередная новая схема. В ход пошла «бесплатная пицца», которую ранее предоставлял крупный банк. Злоумышленники начали снимать со счетов россиян деньги при помощи поддельных сайтов.