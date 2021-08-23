Трех граффитистов задержали за рисунок на стене дома на Искровском

Трех граффитистов задержали за рисунок на стене дома на Искровском
Художников задержали. Фото: Pixabay

В Невском районе задержали троих граффитистов, которые рисовали на стене дома на Искровском проспекте.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа.

Как сообщили пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти,

В правоохранительные органы поступила информация о том, что художники, используя баллончики с краской, рисуют на стене дома на Искровском проспекте.

Сотрудники Росгвардии вместе с полицией задержали нарушителей на месте происшествия.

Задержанных передали сотрудникам отдела полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после долгожданного открытия в клубе «Цоколь»на Лиговском проспекте состоялся концерт в честь Хоулетта. В Петербурге, 21 августа, в субботу, появилось графитти Лиама Хоулетта — основателя The Prodigy.

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