Названы районы Петербурга, которые больше всего пострадали от ливня

Названы районы Петербурга, которые больше всего пострадали от ливня
На выходных прошли ливни. Фото: unsplash

На минувших выходных в Северной столице прошли дожди, а местами ливни.

Специалисты «Водоканала» устраняли последствия подтоплений в нескольких районах, сообщает пресс-служба предприятия.

В круглосуточном режиме работали 35 аварийных бригад. Интенсивность ливня в некоторых районах превысила расчётные значения почти в два раза. Больше всего осадков выпало в Пушкине — 12 мм за 20 минут. В Колпинском районе за 20 минут выпало 8 мм.

За прошедшие выходные на горячую линию «Водоканала» поступило 88 жалоб на работу дождевой канализации. При этом 19 из них поступили утром в понедельник. Все заявки оперативно отрабатываются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по состоянию на 7 часов утра 3 августа в городе выпало 48 мм осадков, что составляет почти 2/3 от нормы августа (59%). Больше всего потоп накрыл Петродворцовый, Выборгский и Приморский районы.

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