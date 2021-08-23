Адвокат угрожал клиентам несуществующим сроком и обещал «спасти» за 4 млн, но вместо этого «сел» на 3,5 года

Адвокат не стал отпираться и признал свою вину. Фото: unsplash

Адвокат не стал отпираться и признал свою вину. Фото: unsplash

В понедельник, 23 августа, Невский районный суд вынес приговор адвокату Сергею Грузневу, которого признали виновным в подготовке к преступлению и крупном мошенничестве.

Согласно материалам уголнового дела, Грузнев является практикующим адвокатом с 2010 года. Осенью 2019-го через знакомства в следственном отделе МВД Пушкинского района он узнал, что в отношении компании «СевЗапМонтаж» возбуждено уголовное дело, а одним из свидетелей проходит директор по маркетингу.

Недолго думая, обвиняемый заключил договор об оказании юридической помощи ООО «СевЗапМонтаж» и, узнав о платежеспособности руководства компании, решил прибегнуть к мошеннической схеме. Грузнев, достоверно зная о том, что директора по маркетингу никто ни в чем не обвиняет, напугал её и её супруга реальным сроком. Адвокат заявил, что может предотвратить возбуждение уголовного дела в обмен на 4 миллиона рублей. В противном случае, запугивал юрист, клиентов могут признать виновными. Встревоженные супруги согласились.

Вскоре адвокат назначил директору по маркетингу встречу, где напомнил о необходимости передачи денег и пообещав взамен изъятый ноутбук, снова вынудив жертв согласиться. Переговоры на этом, однако, не завершились: спустя еще две встречи юрист согласился снизить сумму взятки до 3 млн рублей.

К счастью, супруги, заподозрив неладное, обратились к правоохранителям. Они согласились на взятку и передали преступнику муляж, после чего Грузнев был задержан. В ходе расследования адвокат полностью признал вину. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и сразу после оглашения приговора заключили под стражу.