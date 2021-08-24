В России за сутки коронавирусом заразились 18 833 человека

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 833 человек.

Об этом стало известно сегодня, 24 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 785 374 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 794 случаях, за все время пандемии скончались 177 614 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 18 636 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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