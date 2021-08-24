Илья Авербух забрал Лизу Арзамасову с сыном из роддома

Илья Авербух забрал Лизу Арзамасову с сыном из роддома
Старший сын Ильb Авербуха приехал вместе с отцом на выписку Лизы Арзамасовой. Фото: скриншот Instagram

Актрису Лизу Арзамасову, известную по роли в сериале «Папины дочки», выписали с сыном из родильного дома. Забрать малыша отец ребенка Илья Авербух приехал вместе с 17-летним сыном от первого брака.

Об этом сообщается в Instagram актрисы.

14 августа 26-летняя Лиза Арзамасова стала матерью, подарив российскому фигуристу Илье Авербуху сына. Стать матерью артистке помогли врачи лучшего перинатального центра Москвы.

Для девушки этот малыш стал первым, а для ее межа— вторым.

Напомним, что в июле 2020-го в СМИ появилась информация о романе 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой. 20 декабря они выложили и фото и видео со своей свадьбы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за роды Лизы Арзамасовой Илья Авербух заплатил 1,3 млн. рублей.

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