Врач рассказал, что делать после контакта с зараженными коронавирусом

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов порядок действий в случае контакта с зараженным коронавирусом.

По его словам, риск подхватить COVID-19 зависит от близости контакта: близкое общение без средств защиты или контакт с больным COVID-19 на расстоянии при наличии маски.

Медик рассказал в интервью радио Sputnik, что в случае контакта с заболевшим не обязательно сразу делать тест ПЦР, а достаточно просто наблюдать за самочувствием. И добавил, что если инфицированный заболел официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет не защитит от роста случаев COVID.