«Приморский УПК» опроверг причастность к вырубке леса вокруг Высокинского озера

&#171;Приморский УПК&#187; опроверг причастность к вырубке леса вокруг Высокинского озера
Экоактивисты считают, что на месте вырубки хотят построить порт. ФОТО: «ВКонтакте»/«Против строительства порта в Приморске»

Компания «Приморский УПК» опровергла причастность к вырубке лесов вокруг Высокинского озера в Выборгском районе Ленобласти.

Об этом информируют во вторник, 24 августа. Как сообщает МК в Питере, озеро Высокинское располагается на расстоянии 5 км от границы территории строящегося универсально-перегрузочного комплекса «Приморский УПК».

Тревогу забили обеспокоенные вырубкой леса экоактивисты, которые обратились к местным властям с просьбой выкупить земли около озера, чтобы остановить вырубку леса под вторую очередь Приморского УПК. Однако в компании ответили, что лес они не трогали.

«Компания не имеет отношения к каким-либо работам, выполняемым сторонними организациями в районе озера Высокинское», — говорится в сообщении, где также напомнили, что распространение заведомо ложной информации является нарушением закона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за работами вблизи водоема, как подчеркивают представители компании, могут стоять сторонние организации.

"УПК Приморский" вырубка леса


 

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