«Приморский УПК» опроверг причастность к вырубке леса вокруг Высокинского озера

Экоактивисты считают, что на месте вырубки хотят построить порт. ФОТО: «ВКонтакте»/«Против строительства порта в Приморске»

Экоактивисты считают, что на месте вырубки хотят построить порт. ФОТО: «ВКонтакте»/«Против строительства порта в Приморске»

Компания «Приморский УПК» опровергла причастность к вырубке лесов вокруг Высокинского озера в Выборгском районе Ленобласти.

Об этом информируют во вторник, 24 августа. Как сообщает МК в Питере, озеро Высокинское располагается на расстоянии 5 км от границы территории строящегося универсально-перегрузочного комплекса «Приморский УПК».

Тревогу забили обеспокоенные вырубкой леса экоактивисты, которые обратились к местным властям с просьбой выкупить земли около озера, чтобы остановить вырубку леса под вторую очередь Приморского УПК. Однако в компании ответили, что лес они не трогали.

«Компания не имеет отношения к каким-либо работам, выполняемым сторонними организациями в районе озера Высокинское», — говорится в сообщении, где также напомнили, что распространение заведомо ложной информации является нарушением закона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за работами вблизи водоема, как подчеркивают представители компании, могут стоять сторонние организации.