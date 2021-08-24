СК проверит лагерь Ленобласти: СМИ писало об отравлении детей

СК проверит лагерь Ленобласти: СМИ писало об отравлении детей
В лагере «Связист» проводится проверка. Фото: pixabay.com

В средствах массовой информации появились сведения об отравлении детей в детском лагере Ленинградской области. Органы начали доследственную проверку.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти оперативно организовали разбирательство.

Так, некоторое время назад в СМИ сообщалось, что в детском оздоровительном лагере «Связист» Приозерского района отравились дети в возрасте от 10 до 14 лет.

В учреждение отправилась следственная группа. Начались проверочные мероприятия.

Устанавливаются причины и условия, которые поспособствовали случившемуся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа причина массового отравления детей в поезде Мурманск-Адлер. Возбудителем стал норовирус второго типа.

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