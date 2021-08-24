На Вантовом мосту перекроют две полосы движения из-за дорожных работ

В Петербурге на Вантовом мосту будет ограничено движение транспортных средств в связи с ликвидацией колеи. Будут перекрыты первая и вторая полосы переправы.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожные ограничения начнутся с 31 августа, а закончатся лишь 10 сентября текущего года.

Будут перекрыты первые две полосы, а также полоса безопасности. Помимо прочего по третьей и четвертой полосе ограничат скорость движения до 50 километров в час.

Производственные работы будут вести 24 часа в сутки, в две смены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в тоннеле дамбы ограничат движение до 27 августа. На одном из участков КАДа вскоре начнутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы, которые ограничат проезд транспорта.