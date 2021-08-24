Александр Беглов: Экономика города в ряде отраслей после 2020 года перешла к росту

Итоги первого полугодия говорят о том, что после тяжелого прошлого года экономика Петербурга в ряде отраслей перешла к росту. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Итоги первого полугодия говорят о том, что после тяжелого прошлого года экономика Петербурга в ряде отраслей перешла к росту. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице проходит заседание правительства Петербурга, его проводит губернатор городав Александр Беглов.

В правительстве Северной столицы обсуждают итоги социально-экономического развития города за первое полугодие 2021 года и прогноз экономического развития на 2022-2024 годы. Об этом сообщат телеканал «Санкт-Петербург».

Итоги первого полугодия говорят о том, что после тяжелого прошлого года экономика Петербурга в ряде отраслей перешла к росту. Идет ее активное восстановление. Так, индекс промышленного производства за первое полугодие этого года равен 108%. Это двое больше, чем в по России, отмечает Беглов.

Он обратил внимание на значительные достижения в строительстве. Так, за этот период введено 1,6 млн кв. м жилья. Это на 70% больше, чем в прошлом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов попросил петербуржцев не допустить роста заболеваемости COVID.