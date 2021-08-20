Беглов попросил петербуржцев не допустить роста заболеваемости COVID

Беглов попросил петербуржцев не допустить роста заболеваемости COVID
Александр Беглов призвал не допустить роста заболеваемости коронавирусом. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов обратился к жителям Петербурга с призывом. Он заявил, что важно не допустить резкого скачка заболеваемости COVID-19, который может случиться сразу после сезона отпусков и каникул школьников.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Глава города напомнил, что в Петербурге продолжают работать 165 пункта вакцинации, где можно пройти сделать прививку. Он также заявил, что у города есть внушительный запас вакцины и лекарство можно выбрать в зависимости от состояния здоровья.

«Настоятельно призываю сделать прививку тех, кто еще этого не сделал. Впереди новый учебный год, дети, их родители, бабушки и дедушки возвращаются после летнего отдыха, возрастает нагрузка на общественный транспорт. Мы не должны допустить взрывного роста заболеваемости, а это сейчас зависит от каждого из нас. Позаботьтесь о себе и своих близких», — объяснил губернатор города на Неве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов напомнил, что третья волна COVID-19 еще не закончилась.

Александр Беглов коронавирус новости СПб


 

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