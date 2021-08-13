Беглов напомнил, что третья волна COVID-19 еще не закончилась

Петербург только начинает спускаться с очень высокого плато. Фото: unsplash

Петербург только начинает спускаться с очень высокого плато. Фото: unsplash

Власти Петербурга сообщили, что в городе в течение месяца идет постепенное снижение заболеваемости коронавирусом. Однако третья волна пандемии еще не закончилась.

Число активных больных ковидом в Северной столице снижается на протяжении месяца. По данным Роспотребнадзора, только за последнюю неделю новых заболевших стало меньше на 0,97%.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что городские стационары начинают возвращаться к работе в штатном режиме, но это не означает, что третья волна подошла к концу. По словам градоначальника, Петербург только начинает спускаться с очень высокого плато.

Глава города отметил, что чем выше будут темпы вакцинации, тем быстрее Северная столица сможет вернуться к нормальной жизни.

По данным на 13 августа от коронавируса полностью привились 1,2 млн петербуржцев, первую прививку сделали более 1,3 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские врачи рассказали о смертельных последствиях COVID-19.