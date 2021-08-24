В центре Петербурга из воды спасли женщину

В центре Петербурга из воды спасли женщину
Предположительно, она находилась под действиями каких-то веществ. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Центральном районе Северной столицы команда прогулочного теплохода спасла из воды девушку. Все пассажиры теплохода стали свидетелями спасения, а один из очевидцев снял спасательную операцию на видео.

Женщина прыгнула в Неву с причала «Воскресенская набережная, 20». Предположительно, она находилась под действиями каких-то веществ, так как перед прыжком пыталась снять с себя всю одежду. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Какая бы не была девушка, хорошо что не прошли мимо и спасли человека», — отметили петербуржцы в социальных сетях.

«Молодцы мужики!!! И платье деликатно поправили!», — написали восторженные пользователи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе Петербурга в реке Карповке заметили неизвестные вещества. Днем, петербуржцы впали в панику, ведь воды реки, которую еще совсем недавно чистили, загрязнены.

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В центре Петербурга из воды спасли женщину
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