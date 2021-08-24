Президент Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Афганистане

Президент Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Афганистане
Страна извлекла нужные уроки в Афганистане еще во времена Советского союза. Фото: Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Афганистане

Страна извлекла нужные уроки в Афганистане еще во времена Советского союза. Об этом сообщает ТАСС.

Путин обратил внимание на то, что конфликт в азиатской стране длится уже несколько десятилетий. Он отметил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Афганистане, но не собирается втягивать армию в конфликт «всех против всех» в этой стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-президент США Дональд Трамп призвал американскую армию быть готовой вернуться в Афганистан и обвинил в поражении действующего президента Джо Байдена. Он отметил, что Байден принял «ужасающее решение» (вывести армию,- прим ред.). «Мы, возможно, вынуждены будем войти. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тысяч человек снова», — цитирует бывшего президента США Reuters.

армия афганистан владимир путин конфликт советский союз


 

Новости партнеров
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
Лучшие вопросы о спорте из «Что? Где? Когда?»: знатоки не ответили, а вы сможете?
Лучшие вопросы о спорте из «Что? Где? Когда?»: знатоки не ответили, а вы сможете?
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зарплату выше среднего получают строители и IT-специалисты
Президент Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Афганистане
В Петербурге свернули 655 коронавирусных коек в двух стационарах
АТОР: Цены на авиабилеты в Сочи в конце лета упали примерно на 30%
Более 1,5 млн российских туристов посетили Турцию за семь месяцев
В центре Петербурга из воды спасли женщину
Хакеры выставили на продажу 1,3 млн паспортных данных клиентов Oriflame
В Петербурге в отношении водителя эвакуатора возбудили уголовное дело