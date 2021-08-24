Президент Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Афганистане

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Афганистане

Страна извлекла нужные уроки в Афганистане еще во времена Советского союза. Об этом сообщает ТАСС.

Путин обратил внимание на то, что конфликт в азиатской стране длится уже несколько десятилетий. Он отметил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Афганистане, но не собирается втягивать армию в конфликт «всех против всех» в этой стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-президент США Дональд Трамп призвал американскую армию быть готовой вернуться в Афганистан и обвинил в поражении действующего президента Джо Байдена. Он отметил, что Байден принял «ужасающее решение» (вывести армию,- прим ред.). «Мы, возможно, вынуждены будем войти. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тысяч человек снова», — цитирует бывшего президента США Reuters.