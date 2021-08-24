В Ленобласти жители подали в программу «Единой России» свыше 100 предложений

В Ленобласти жители подали в программу &#171;Единой России&#187; свыше 100 предложений
Большинство предложений связаны с социальной сферой. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что жители региона направили в народную программу партии «Единая Россия» около 106 тысяч предложений.

При этом порядка 70% инициатив жители Ленобласти подали в офлайн-режиме. Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», большинство предложений связаны с социальной сферой. В частности, они затрагивали льготную ипотеку, поддержку неполных семей, благоустройство, а также строительство школ, детских садов и поликлиник.

«Очень много инициатив по программе «Комфортная среда», благоустройству городов, деревень, скверов, строительству социальных объектов, особенно на селе. Все предложения реальные», — отметил глава 47 региона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко проверил, как идут работы на Гостилицком шоссе. Работы на участке ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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