BMW переехал Благовещенский мост после закрытия для разводки

BMW переехал Благовещенский мост после закрытия для разводки
Внутри оказался один из депутатов Госдумы, а за рулем – его водитель. Фото: Pixabay

В Северной столице машина переехала Благовещенский мост за несколько минут до разводки.

Автомобиль BMW переехал на Васильевский остров после того, как переправу закрыли перед разводкой. Это произошло глубоко ночью — в два часа. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Машину перед мостом хотели остановить охранники, но водитель ускользнул. Полиция остановила машину. Внутри оказался один из депутатов Госдумы, а за рулем – его водитель.

Депутат уже извинился. Он отметил, что уже заснул на заднем сидении в то время, как водитель решил успеть перед разводкой Благовещенского моста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Северной столицы команда прогулочного теплохода спасла из воды девушку. Все пассажиры теплохода стали свидетелями спасения, а один из очевидцев снял спасательную операцию на видео.

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