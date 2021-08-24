Ученые из Италии предсказали новую пандемию в 2080 году

Ученые из Италии предсказали новую пандемию в 2080 году
Следующая пандемия ожидается к 2080 году. Фото: unsplash

В ближайшие несколько десятилетий человечество может столкнуться с новой пандемией, которая по масштабу будет схожа с COVID-19.

Об этом сообщили ученые из Университета Падуи в Италии. Их исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты проанализировали вспышки опасных болезней во всем мире, таких как чума, оспа, холера, тиф и грипп. Оказалось, что масштабные пандемии не столь редки, а следующая ожидается к 2080 году.

По мнению научных сотрудников, новая пандемия произойдет на фоне роста населения, загрязнения окружающей среды и изменения продовольственной системы.

При этом риски повторения испанки, которая считается самой смертоносной эпидемией в истории, каждый год возрастают на 0,3-1,9%. Столь масштабная пандемия, по прогнозам ученых, может случиться в течение следующих 400 лет. А еще через 12 тысяч лет на мир обрушится пандемия, способная полностью уничтожить человечество.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученый заявил о появлении нового «суперкоронавируса».

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