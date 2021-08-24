Участника «Битвы экстрасенсов» нашли мертвым в хостеле Москвы

Участника &#171;Битвы экстрасенсов&#187; нашли мертвым в хостеле Москвы
Дардо Кусто называл себя потомственным шаманом. Фото: скриншот Instagram

В Москве нашли тело экстрасенса, участника телешоу «Битвы экстрасенсов» Дардо Кусто. Он умер в хостеле на востоке Москвы.

Как сообщает ТАСС, тело Кусто было найдено в хостеле на улице Петровская. Накануне экстрасенс в одиночестве праздновал свой день рождения. Он выпил много алкоголя и начал буянить. Персонал гостиницы не смог утихомирить Кусто самостоятельно и позвонил его родственникам, чтобы те сами успокоили мужчину. Однако когда родственники приехали на место, экстрасенс уже был мертв.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Все обстоятельства смерти экстрасенса устанавливаются.

Дардо Кусто участвовал также в таких телепроектах и фильмах как «Пусть говорят», «Суперинтуиция», «Знаки судьбы» и других. Он называл себя потомственным шаманом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умерла народная артистка России Наталья Исаева.

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