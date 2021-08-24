Привитые в 5 раз реже заболевают COVID-19, заявили ученые

Привитые в 5 раз реже заболевают COVID-19, заявили ученые
Шансы вакцинированных пациентов заболеть коронавирусом в пять раз ниже чем у тех, кто не стал прививаться. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация от коронавируса в пять раз снижает шансы заболеть и попасть в больницу с диагностированным COVID-19. Об этом заявили ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Исследователи изучили данные анализа эпидемиологической обстановки в округе Лос-Анджелес. Удалось выяснить, что шансы вакцинированных пациентов заболеть коронавирусом в пять раз ниже чем у тех, кто не стал прививаться, пишет Axios.

Также ученые установили, что четверть всех зафиксированных случаев COVID-19 в округе приходится на привитых пациентов. Еще 71% заболевших отказался от вакцинации, оставшиеся 3% привились только одним компонентом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Проценко назвал недостаточным число вакцинированных от коронавируса в России.

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