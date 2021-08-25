Эндокринолог рассказала, как COVID влияет на заболевания щитовидной железы

Врач-эндокринолог Елена Киселева заявила, что коронавирус может оказать негативное влияние на течение уже имеющихся хронических заболеваний, в том числе эндокринных.

Эксперт заявила в беседе с «Известиями», что коронавирус тяжело протекает у пациентов, страдающих от сахарного диабета и ожирения. У больных с такими недугами повышается риск получить поражение легочной ткани, а также дыхательную и сердечную недостаточность. Специалист посоветовала таким пациентам стремиться к похудению и профилактике COVID-19.

Она предупредила, что коронавирус приводит к декомпенсации сахарного диабета. В этом случае пациента ждут повышение уровня глюкозы и развитие кетоза.

Как объяснила врач, щитовидная железа служит «дирижером» всего организма, поэтому любая патология может ухудшить течение ковида. Киселева отметила, что к тяжелой форме COVID также может привести дефицит витамина D.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитые в 5 раз реже заболевают COVID-19, заявили ученые.