Эндокринолог рассказала, как COVID влияет на заболевания щитовидной железы

Эндокринолог рассказала, как COVID влияет на заболевания щитовидной железы
Щитовидная железа служит "дирижером" всего организма, поэтому любая патология может ухудшить течение ковида. Фото: unsplash

Врач-эндокринолог Елена Киселева заявила, что коронавирус может оказать негативное влияние на течение уже имеющихся хронических заболеваний, в том числе эндокринных.

Эксперт заявила в беседе с «Известиями», что коронавирус тяжело протекает у пациентов, страдающих от сахарного диабета и ожирения. У больных с такими недугами повышается риск получить поражение легочной ткани, а также дыхательную и сердечную недостаточность. Специалист посоветовала таким пациентам стремиться к похудению и профилактике COVID-19.

Она предупредила, что коронавирус приводит к декомпенсации сахарного диабета. В этом случае пациента ждут повышение уровня глюкозы и развитие кетоза.

Как объяснила врач, щитовидная железа служит «дирижером» всего организма, поэтому любая патология может ухудшить течение ковида. Киселева отметила, что к тяжелой форме COVID также может привести дефицит витамина D.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитые в 5 раз реже заболевают COVID-19, заявили ученые.

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