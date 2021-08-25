Счетная палата назвала число работающих пенсионеров в России

В России на апрель этого года числилось 8,6 миллиона работающих пенсионеров. Общее число пенсионеров превысило 42 миллиона.

По данным Счетной палаты, число российских пенсионеров на 1 апреля составило 42,6 миллиона человек. Страховые пенсии получают 38,7 миллиона человек, из них страховые пенсии по старости получают 35,3 миллиона человек. Работающих пенсионеров насчитывалось 8,8 миллиона человек.

С начала этого года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%. Средний размер пенсий в результате индексации вырос до 16 921 рубля. Средняя страховая пенсия по старости увеличилась до 17 536 рублей, средняя пенсия по инвалидности — до 10 401 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей.