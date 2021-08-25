В Парголово разбойник напал на две аптеки подряд, забрал 2 тысячи и скрылся

Сначала преступник решил "попытать счастья" в аптеке на Заречной улице, а затем - в Толубеевском проезде. Фото: скриншот Google Maps

Сначала преступник решил "попытать счастья" в аптеке на Заречной улице, а затем - в Толубеевском проезде. Фото: скриншот Google Maps

Минувшим вечером в Выборгском районе Петербурга произошло два разбойных нападения подряд: пострадали аптеки на Заречной улице и в Толубеевском проезде.

Во вторник, 24 августа, в 22:13 в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины, которая рассказала о нападении на аптеку «Горздрав», расположенной на Заречной улице в Парголово. Разбойник зашел в торговый зал примерно в 21:45 и, угрожая ножом 26-летней девушке-фармацевту, забрал из кассы 2 100 рублей выручки.

Хотя помещение аптеки оборудовано камерами видеонаблюдения, физических охранников организация не имеет. По кадрах записи полицейским удалось понять, что преступник был славянской внешности, около 30 лет на вид, одет в короткую синюю куртку с рисунком в виде ромбов, толстовку с капюшоном, черные брюки и ботинки, на лице — такого же цвета маска.

Опросив напуганную сотрудницу аптеки, стражи порядка уехали по новому вызову. Долго добираться не пришлось — заявительница, как оказалось, работает в аптеке «Вита» по соседству, в Толубеевском проезде. Она также стала жертвой разбойного нападения, но отказалась отдавать преступнику выручку — грабителю пришлось бежать ни с чем.

Правоохранителям вновь помогли камеры видеонаблюдения. Изучив записи, полицейские удостоверились, что нападения совершал один и тот же человек. Видимо, мужчина разозлился, потерпев неудачу на Заречной, и решил испытать судьбу второй раз, но безуспешно. Однако поймать загадочного преступника с двумя тысячами «добычи» пока не удалось.