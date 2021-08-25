Невский суд обязал туроператора вернуть 239 тыс. за отмененный отдых

В Петербурге Невский районный суд обязал туроператора и турагента выплатить клиенту деньги за путевку, по которой потребитель так и не смог отправиться отдыхать.

Управление Роспотребнадзора сообщает, что поступило заявление. Потребитель заявил, что его права были нарушены. Документы передали в суд. Обращение было направлено с целью взыскать денежные средства с ООО «Музенидис Тревел-Спб».

Известно, что за путевку в офисе турагента ООО «Алина» потребитель заплатил 239 800 руб. Однако из-за распространения новой коронавирусной инфекции путешествие пришлось отменить.

По закону «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» в данном случае турист может потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта.

Однако со стороны турагента и туроператора никаких действий принято не было. Невский районный суд постановил частично удовлетворить иск потребителя. С ООО «Музенидис Трэвел-СПб» взысканы денежные средства по договору в размере 239 800 рублей, проценты за пользование денежными средствами в размере 3 236 руб.

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