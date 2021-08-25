На КАДе произошло тройное ДТП с двумя грузовиками и такси

На заезде на КАД массовая авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На заезде на КАД массовая авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на КАДе произошло массовое дорожно транспортное происшествие, участниками которого стали два грузовых автомобиля и «Яндекс Такси».

Об этом сообщается 25 августа в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Авария произошла на заезде на КАД со стороны Обуховской обороны. В грузовик, сзади, врезалась «ГАЗель», а в «ГАЗель», в свою очередь, легковой автомобиль «Яндекс Такси».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое раскидало четыре иномарки по разным частям дороги. На дороге в сторону Московского проспекта в аварию попали две черные и две белые иномарки.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что из-за массового ДТП на Народного Ополчения встали автобусы.