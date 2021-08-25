Белорусского убийцу из девяностых задержали в Петербурге спустя 20 лет

Белорусского убийцу из девяностых задержали в Петербурге спустя 20 лет
Официальный представитель МВД России Ирина Волк. Фото: мвд.рф

В среду, 25 августа, стало известно, что в Северной столице задержали члена криминальной банды, орудовавшей в Белоруссии в 1990-х, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На счету группировки четыре убийства.

Уроженец Республики Беларусь больше 20 лет находился в розыске за совершение особо тяжких преступлений на территории родины. Cкрываясь от преследования правоохранительных органов, мужчина бежал в Россию, где сменил фамилию и смог прожить двадцать с лишним лет, притворяясь другим человеком.

По данным полиции, задержанный состоял в банде вооруженных преступников, которые в 1998 году совершили десять нападений на граждан. Четверо жертв, — в Минске и Витебской области, — были убиты. Фигуранта уголовного дела смогли задержать в 1999 году, но он оказал вооруженное сопротивление и сбежал.

Сейчас экс-бандит доставлен в отделение полиции. Информацию проверят повторно, после чего преступника передадут инициатору розыска. При каких обстоятельствах его раскрыли и задержали — неизвестно, но к спецоперации причастны сотрудники МВД Белоруссии, МВД России и Росгвардии. Так или иначе, на родине убийцу, вероятно, ждет суровое наказание.

Сегодня же стало известно, что в Ленинградской области был задержан гражданин Эстонии. Он пытался переплыть на территорию РФ по реке Нарве, но оказался задержан пограничниками. Почему 20-летний эстонец задумал сбежать в РФ, непонятно, но теперь парень ждет решения своей участи под стражей — по факту попытки незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело (ст. 322 УК РФ).
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