Три причины полюбить ранние подъемы

Вставать рано и так непросто, а сейчас еще начал уменьшаться световой день. И как назло, впереди учеба — даже тем, кто давно закончил школу, нужно подниматься к первой паре или вести детей на уроки. Кажется, вальяжное утро под теплым одеялом — залог хорошего настроения на целый день… А вот и нет! Есть как минимум три причины начать вставать пораньше — даже если вам с утра никуда не нужно идти.

Главное спать не много, а вовремя

Как показывают исследования, не в любое время суток можно поспать с пользой для организма. Например, если устроить себе “досып” после трех часов дня, можно поплатиться за это мигренью и отсутствием продуктивности. И наоборот, если ставить себе цель использовать сон по максимуму, то лечь в постель нужно до одиннадцати часов вечера, а проснуться — около семи утра. Именно в это время суток происходят основные процессы восстановления и метаболизма. Если вы уже давно сидите на диете, а вес не трогается с мертвой точки, а может и начал расти — обратите внимание на свой режим дня. Возможно, вы не даете организму времени на переработку калорий, и он вынужден откладывать их в жировой запас.

“Лишние часы “ в сутках

Как часто у вас возникало ощущение, что люди рядом с вами как будто обманули время? Они успевают гораздо больше других, хотя работают с вами на одной работе и вроде бы приходят и уходят вовремя. Скорее всего, у них нет волшебной машины времени — они просто встают раньше и тратят освободившиеся час-другой на себя. Сложившийся стереотип — вставать пораньше, чтобы выйти на пробежку, выпить апельсиновый сок и постоять в планке. Но это совсем не обязательно! Вы вполне можете принять легкий душ, позавтракать и отправиться на велопрогулку в парк, попробовать пофотографировать на пленку или просто почитать любимую книгу, сидя в уютном кресле. Это время вы все равно бы проспали — значит, в эти два часа вы никому ничего не должны. Почувствуйте свободу и займитесь, чем хочется. На работу вы придете в отличном расположении духа.

Завтрак для сладкоежек

Утренний прием пищи — это не только заряд бодрости на весь день, это шанс абсолютно безнаказанно побаловать себя любимым десертом. Углеводы, съеденные до полудня, не нанесут вред организму — вы успеете сжечь их по дороге на работу или во время дневных хлопот. Чтобы мотивировать себя, приготовьте с вечера план на утреннее меню. Будет приятно проснуться с мыслями о какао и оладьях с кленовым сиропом.