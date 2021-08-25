20 спасателей заливали электрощиток на Загородном проспекте

20 спасателей заливали электрощиток на Загородном проспекте
Пожар случился на Загородном проспекте. Фото: Google Maps

В Центральном районе Петербурга произошло возгорание в электрощитовой.

Об этом сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций 25 августа.

Так, в 12:50 стало известно о возгорании по Загородному проспекту в доме 22.

Оказалось, что на первом этаже жилого дома горело в электрощитовой.

Чтобы локализовать пожар потребовалось порядка 10 минут.

Информации о пострадавших нет.

Для того, чтобы залить огонь пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные потушили садовый дом и сараи в Колпинском районе. На тушение пожара было потрачено порядка 50 минут. Информации о пострадавших нет.

загородный проспект новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аэропорту Пулково 25 августа задержали восемь рейсов
Три человека погибли в Грузии из-за падения автомобиля в овраг
Петербургские кандидаты в депутаты просят аудиенции у тюленя Крошика
В Петербурге зафиксировано 1385 новых случаев коронавируса
Песков: «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность Европы
Реставрация 44 домов-памятников в Петербурге начнется в 2022 году
20 спасателей заливали электрощиток на Загородном проспекте
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла в два раза