20 спасателей заливали электрощиток на Загородном проспекте

В Центральном районе Петербурга произошло возгорание в электрощитовой.

Об этом сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций 25 августа.

Так, в 12:50 стало известно о возгорании по Загородному проспекту в доме 22.

Оказалось, что на первом этаже жилого дома горело в электрощитовой.

Чтобы локализовать пожар потребовалось порядка 10 минут.

Информации о пострадавших нет.

Для того, чтобы залить огонь пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные потушили садовый дом и сараи в Колпинском районе. На тушение пожара было потрачено порядка 50 минут. Информации о пострадавших нет.