На проспекте Ветеранов появилось свыше 100 новых светильников

На проспекте Ветеранов в Петербурге установили более 100 новых светильников. Так, СПб ГКУ «Управление заказчика», подведомственное комитету по энергетике, решило обновить освещение в Кировском и Красносельском районах города.

Ою этом пишет пресс-служба администрации Северной столицы. Энергосберегающие фонари поставили на участке между улицей Танкиста Хрустицкого и проспектом Маршала Жукова, также оборудовали светильниками дорожку для пешеходов от улицы Лёни Голикова до парка Александрино.

Всего специалисты поставили 94 опоры, на которых организовали 119 современных светильников. Также был проложен один километр кабеля.

Полностью работы будут закончены через месяц, к концу сентября. Светильниками будут управлять с помощью автоматической системы управления наружным освещением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Центральном районе города на Марсовом поле поставят 130 новых светодиодных светильников.