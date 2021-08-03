Марсово поле осветят 130 новых светильников

В Петербурге в Центральном районе города на Марсовом поле поставят 130 новых светодиодных светильников.

Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Сергея Дрегваля, на Марсовом поле в городе на Неве станет гораздо светлее, ведь на его территории появятся 130 новых фонарей.

Кроме этого, светильники зажгутся вдоль лицевого фасада здания лейб-гвардии Павловского полка.

Работы по реконструкции наружного освещения уже начались. В данный момент Марсово поле освещают 104 фонаря. Интересно, что десять из них появились еще в прошлом веке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что территорию возле Федоровского городка благоустроят к октябрю. Проект находится в активной стадии строительно-монтажных работ. Работы проводят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».