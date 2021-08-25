Плавучий ресторан «Забава бар» изъяли с Петроградской набережной

Суд изъял плавучий ресторан «Забава бар» с Петроградской набережной, который незаконно швартовался в акватории Большой Невки.

Как сообщает комитет по природопользованию Петербурга, несамоходное судно — клуб «Забава бар» был размещен на реке напротив дома 44а по Петроградской набережной. Договора водопользования у владельцев не нашлось.

Весной прошлого года природоохранная прокуратура обратилась с иском в Приморский районный суд. Суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал собственника демонтировать судно и убрать его с реки. Также, по решению суда, плавучий ресторан нельзя было буксировать на другие акватории в черте города.

Владелец ресторана исполнять решение суда не собирался, поэтому в мае 2021-го за дело взялись судебные приставы. На днях судебное решение было исполнено в полном объеме.

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