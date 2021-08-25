Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом

Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом
Краско находится в реанимации. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Народный артист России, актер театра и кино Иван Краско госпитализирован в петербургское медучреждение с инсультом.

Об этом стало известно в среду, 25 августа. Как сообщает телеканал «78», состояние 90-летнего Краско ухудшилось два дня назад, когда он отдыхал на даче. Сегодня он обратился в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие. Врачи приняли решение госпитализировать артиста в Центр имени Алмазова.

В больнице артисту диагностировали инсульт. Сейчас он находится в реанимации. Точная информация о его состоянии уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер Иван Краско признался, что тяжело перенес коронавирус. Он отметил, что во время болезни ощущал бессилие и даже нежелание жить. Краско испытывал «опасное и позорное равнодушие».

госпитализация иван краско инсульт реанимация


 

Новости партнеров
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Загоревшийся троллейбус на Невском проспекте потушили
Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом
Ребенка с инвалидностью отказались зачислять в лицей Петербурга
Напавшего на двух полицейских на Васильевском заключили под стражу
Какие цветы подарить учителю? Выбираем по гороскопу
Авария на сетях оставила 28 тысяч жителей Ленобласти без холодной воды
Съемки трех фильмов перекроют улицы в Петербурге
МегаФон и GFN.RU запускают совместную подписку