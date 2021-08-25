Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом

Народный артист России, актер театра и кино Иван Краско госпитализирован в петербургское медучреждение с инсультом.

Об этом стало известно в среду, 25 августа. Как сообщает телеканал «78», состояние 90-летнего Краско ухудшилось два дня назад, когда он отдыхал на даче. Сегодня он обратился в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие. Врачи приняли решение госпитализировать артиста в Центр имени Алмазова.

В больнице артисту диагностировали инсульт. Сейчас он находится в реанимации. Точная информация о его состоянии уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер Иван Краско признался, что тяжело перенес коронавирус. Он отметил, что во время болезни ощущал бессилие и даже нежелание жить. Краско испытывал «опасное и позорное равнодушие».