Кравцов заявил, что 1 сентября в школах пройдет в очном формате

Учреждения готовы принять около 17 миллионов учеников.

Глава министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал, как пройдет 1 сентября в российских школах. Он заявил, что празднование состоится в очном формате. Об этом пишет ТАСС.

Кравцов отметил, что сейчас все учреждения готовятся к мероприятиям, посвященным Дню знаний. Ожидается, что в школы пойдет около 17 миллионов детей. Глава ведомства добавил, что министерство делает все, чтобы укорить темпы капитального ремонта городских и сельских школ. В 2022 году должны привести в порядок около 1,5 тысяч зданий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин выступил за традицию поднимать флаг России в школах. 25 августа лидер страны провел онлайн-встречу, в которой приняли участие учителя и преподаватели вузов, студенты, абитуриенты и ученики школ.