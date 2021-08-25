Кравцов заявил, что 1 сентября в школах пройдет в очном формате

Кравцов заявил, что 1 сентября в школах пройдет в очном формате
Кравцов рассказал о формате проведения праздника. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Учреждения готовы принять около 17 миллионов учеников.

Глава министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал, как пройдет 1 сентября в российских школах. Он заявил, что празднование состоится в очном формате. Об этом пишет ТАСС.

Кравцов отметил, что сейчас все учреждения готовятся к мероприятиям, посвященным Дню знаний. Ожидается, что в школы пойдет около 17 миллионов детей. Глава ведомства добавил, что министерство делает все, чтобы укорить темпы капитального ремонта городских и сельских школ. В 2022 году должны привести в порядок около 1,5 тысяч зданий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин выступил за традицию поднимать флаг России в школах. 25 августа лидер страны провел онлайн-встречу, в которой приняли участие учителя и преподаватели вузов, студенты, абитуриенты и ученики школ.

Министерство просвещения РФ очный формат сергей кравцов


 

Новости партнеров
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кравцов заявил, что 1 сентября в школах пройдет в очном формате
В Петербурге судимая женщина обокрала пенсионерку на 600 тысяч
Стало известен лимит болельщиков на матч «Зенит» — ЦСКА
В Пскове умерла начальник оперативного отдела станции скорой помощи Елена ...
Грачева, которой отрубили руки из-за ревности, стала мамой
Петербуржцы забывают о масочном режиме в ТЦ «Галерея»: ...
Пункт вакцинации в «Галерее» пользуется спросом у петербуржцев: ...
Загоревшийся троллейбус на Невском проспекте потушили