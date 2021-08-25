Сбербанк объявил о выпуске новой бесплатной кредитной карты

Сбербанк объявил о выпуске новой бесплатной кредитной карты
При этом новая кредитная карта всегда будет бесплатной. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сбербанк выпускает новую универсальную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней. Она даст клиентам сразу четыре уникальных преимущества.

Как сообщили в пресс-службе банка, для покупок по новой СберКарте будет действовать максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца. После месяца регулярных покупок остается еще три месяца, чтобы вернуть деньги без процентов. К примеру, если оплатить покупку в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до конца декабря.

Если погасить долг в течение трех месяцев не получится, то процентная ставка составит 17,9% годовых. Кредитная СберКарта единая для покупок и снятия наличных.

Помимо этого, низкая ставка в 9,8% годовых будет распространяться на покупки в аптеках и медучреждениях, а также на все товары СберМегаМаркета. При этом новая кредитная карта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о всплеске мошенничества.

кредитная карта сбербанк сберкарта


 

Новости партнеров
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
Половина петербуржцев отказались от электросамокатов из-за опасений за свою жизнь
Половина петербуржцев отказались от электросамокатов из-за опасений за свою жизнь
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Шушар нарисовали «зебру» у детского сада
В Петербурге продолжают воровать люки
ВОЗ объявила о стабилизации числа случаев заражения ковидом в мире
Со строительных лесов храма в Ленобласти упал отрок-прихожанин
В Ленобласти за решетку отправили насильника и убийцу
В Ленобласти невредимым нашелся мужчина, собиравший грибы в лесу
Часть Выборга останется без воды из-за ремонта магистрали
В Ленобласти на достройку проблемных ЖК направят 7 млрд рублей