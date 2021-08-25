Сбербанк объявил о выпуске новой бесплатной кредитной карты

При этом новая кредитная карта всегда будет бесплатной. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

При этом новая кредитная карта всегда будет бесплатной. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сбербанк выпускает новую универсальную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней. Она даст клиентам сразу четыре уникальных преимущества.

Как сообщили в пресс-службе банка, для покупок по новой СберКарте будет действовать максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца. После месяца регулярных покупок остается еще три месяца, чтобы вернуть деньги без процентов. К примеру, если оплатить покупку в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до конца декабря.

Если погасить долг в течение трех месяцев не получится, то процентная ставка составит 17,9% годовых. Кредитная СберКарта единая для покупок и снятия наличных.

Помимо этого, низкая ставка в 9,8% годовых будет распространяться на покупки в аптеках и медучреждениях, а также на все товары СберМегаМаркета. При этом новая кредитная карта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о всплеске мошенничества.