В Ленобласти невредимым нашелся мужчина, собиравший грибы в лесу

В Ленобласти невредимым нашелся мужчина, собиравший грибы в лесу
Грибника передали родственникам. Фото: скриншот Вконтакте

Он успел набрать целое ведро грибов.

В Волховском районе Ленинградской области сегодня, 25 августа, в лесу потерялся мужчина, отправившийся в лес за грибами. Об этом сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

Информация о пропаже поступила днем, на поиски отправились добровольцы. В итоге они отыскали мужчине под Сясьстроем – грибник нес целое ведро грибов. Уже в пять часов вечера гражданина вывели из леса и передали родственникам. Уточняется, что с ним все хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти за день в лесу потерялись пятеро грибников. Всех заблудившихся, к счастью, удалось отыскать в целости и сохранности.

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