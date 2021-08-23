В Ленобласти за день в лесу потерялись пятеро грибников

В Ленобласти за день в лесу потерялись пятеро грибников
В лесу потерялись пять человек, но всех удалось найти. Фото: скриншот Вконтакте

Всех заблудившихся, к счастью, удалось отыскать в целости и сохранности.

В Ленинградской области всего за один день в лесу потерялись пять человек, отправившиеся за грибами. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Аварийно-спасательная служба ЛО».

Известно, что речь идет о воскресенье, 22 августа. Люди потерялись в Гатчинском и Волховском районах. На поиски трех местных жителей, а также женщины с ребенком отправились добровольцы поисково-спасательных отрядов. В итоге всех заблудившихся удалось найти: никому из них медицинская помощь не понадобилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Петербурга потеряла домашнюю лису. Она рассказала, что животное пропало на Канонерском острове. По словам хозяйки, лиса не приспособлена к выживанию в дикой природе.

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