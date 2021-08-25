Названа самая популярная песня лета в России

Названа самая популярная песня лета в России
Россияне часто слушали песню "Я в моменте". Фото: unsplash

Больше всего россияне слушали композицию «Я в моменте» Эльдара Джарахова и Markul.

Стало известно, какую песню россияне слушали чаще всего летом 2021 года. Главной песней, по версии Spotify, стала композиция «Я в моменте» » Эльдара Джарахова и Markul. Об этом сообщает ТАСС 25 августа.

Что касается второго, третьего и четвертого места, то их занимают песни победителей «Евровидения-2021″ группы Maneskin: I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin’».

Замыкает первую пятерку трек Cristal & MOET, записанный Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot. В мире же по прослушиваниям лидирует песня Good 4 u в исполнении Оливии Родриго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что переболевшим COVID-19 посоветовали петь народные песни. После ковида у больных теряется мышечная масса и белок, поэтому нужно добавить в рацион белковую пищу, в том числе растительную, а также цельнозерновые продукты, овощи, фрукты.

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