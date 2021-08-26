В Янино кассир отобрал у воришки колбасу

В Янино кассир отобрал у воришки колбасу
Мужчине не смог реализовать задуманное. Фото: pixabay

Мужчина пытался украсть куриную колбасу и купаты, но его остановили.

Во Всеволожском районе Ленобласти 25 августа произошла неудачная попытка кражи из продуктового магазина. Видеозаписями с места инцидента поделились очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Янино LIVE».

Все случилось в Янино. Там воришка попытался вынести из магазина колбасу и купаты, не заплатив за них. Внимательный кассир заметил неладное и побежал за злоумышленником. Он успел догнать его на улице и отобрать украденный товар. Тот не особо сопротивлялся и, кажется, остался очень недоволен исходом дела.

Очевидцы, обсуждая инцидент, удивились, что воришкой пришлось заниматься кассиру, а не охраннику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у индийского кинопродюсера украли 300 тысяч на Рубинштейна. Гражданин Индии, который приехал в Петербург снимать кино, в итоге остался без денег.

Вор колбаса новости СПб янино


 

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