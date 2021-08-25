У индийского кинопродюсера украли 300 тысяч на Рубинштейна

У индийского кинопродюсера украли 300 тысяч на Рубинштейна
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Гражданин Индии, который приехал в Петербург снимать кино, в итоге остался без денег.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в баре на Рубинштейна пострадавший обнаружил, что остался без евро и рупий на общую сумму в 300 тыс. рублей.

Иностранец обратился в полицию 25 августа около двух ночи и рассказал, что сотрудники бара сначала «незаконно завладели» 400 евро и 9 тысячами рублей, а потом с его карты списалось 260 тысяч рупий.

Сумма общего ущерба оценивается в 301 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хозяйка квартиры, 61-летняя пенсионерка обратилась в полицию и сообщила, что кто-то проник к ней домой, взломав входной замок, и украл 10,4 тысячи долларов, 35 тысячи рублей, ювелирные изделия и одежду.

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