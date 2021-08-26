Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирске

В результате происшествия пострадали семь человек. Фото: Pixabay

В результате происшествия пострадали семь человек. Фото: Pixabay

В Новосибирске произошло ДТП с участием микроавтобуса. В результате аварии пострадали семь человек.

За медицинской помощью обратились семь пассажиров, из них четверо госпитализированы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Дорожный инцидент произошел на улице Зеленодолинская в Октябрьском районе. По предварительной информации, столкнулись микроавтобус с 16 пассажирами и грузовик

Спасатели деблокировали зажатого водителя микроавтобуса и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАДе в Петербурге произошла серьезная авария с участием спецтехники, в результате чего водитель авто получил травмы. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автовышки.