В Петербурге поймали мужчину, похитившего человека 3 года назад

В Петербурге поймали мужчину, похитившего человека 3 года назад
Подозреваемый в похищении человека задержан. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге полиции удалось задержать мужчину, находящегося в федеральном розыске с 2018 года.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 августа правоохранительные органы поймали 26-летнего гражданина республики Казахстан. Его взяли на Московском проспекте у дома 81. Мужчину обвиняли по статье о похищении человека.

Потому как в мае 2018 года уроженец Казахстана вместе с двумя 28-летними мужчинами похитили 51-летнего гражданина.

В данный момент задержанных находится заключенным под стражей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице задержали члена криминальной банды, орудовавшей в Белоруссии в 1990-х. Уроженец Республики Беларусь больше 20 лет находился в розыске за совершение особо тяжких преступлений на территории родины. Cкрываясь от преследования правоохранительных органов, мужчина бежал в Россию, где сменил фамилию и смог прожить двадцать с лишним лет, притворяясь другим человеком.

новости СПб похищение людей происшествие федеральный розыск


 

Новости партнеров
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Лесной женщина посинела: полиция обнаружила уже труп
Пенсионерку на Художников обманули почти на 3 млн рублей
Под окнами многоэтажки на Тельмана нашли тело 25-летней девушки
В ближайшие 5 часов движение в Петербурге будет затруднено
В Петербурге поймали мужчину, похитившего человека 3 года назад
После ДТП в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело
Шантаж и принуждение: подростки слали уроженцу Узбекистана интим фото
Пенсионер в Петербурге перевел мошеннику почти полмиллиона рублей