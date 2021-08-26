В Петербурге поймали мужчину, похитившего человека 3 года назад

В Петербурге полиции удалось задержать мужчину, находящегося в федеральном розыске с 2018 года.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 августа правоохранительные органы поймали 26-летнего гражданина республики Казахстан. Его взяли на Московском проспекте у дома 81. Мужчину обвиняли по статье о похищении человека.

Потому как в мае 2018 года уроженец Казахстана вместе с двумя 28-летними мужчинами похитили 51-летнего гражданина.

В данный момент задержанных находится заключенным под стражей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице задержали члена криминальной банды, орудовавшей в Белоруссии в 1990-х. Уроженец Республики Беларусь больше 20 лет находился в розыске за совершение особо тяжких преступлений на территории родины. Cкрываясь от преследования правоохранительных органов, мужчина бежал в Россию, где сменил фамилию и смог прожить двадцать с лишним лет, притворяясь другим человеком.