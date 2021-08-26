Под окнами многоэтажки на Тельмана нашли тело 25-летней девушки

Под окнами многоэтажки на Тельмана нашли тело 25-летней девушки
Девушка выпала с общего балкона дома на улице Тельмана. Фото: Google Maps

В Невском районе Петербурга мужчина сообщил о страшной находке. У парадной он заметил мертвое тело молодой девушки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 августа гражданин сообщил о трупе на улице Тельмана у дома 41 корпуса 1. По словам мужчины, тело лежало со стороны улицы, рядом с третьей парадной.

Было найдено тело молодой девушки, которая упала с этажа или крыши.

Позднее полиция установила, что 25-летняя уроженка Петербурга выпала с 15 этажа.

Указанный дом оборудован камерами видеонаблюдения, которые вскоре будут изучены правоохранителями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Выборгском шоссе женщина с рюкзаком выпала с 22 этажа. Труп находился прямо во дворе. Возраст погибшей установить возможно не было.

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