В Петербурге разыскивают лжебанкиров. Они скрылись, забрав 26 млн рублей

В Петербурге разыскивают лжебанкиров. Они скрылись, забрав 26 млн рублей
Фото: pixabay

Полицейские Северной столицы разыскивают теневых банкиров, которые путем финансовых махинаций обогатились более чем на 26 млн рублей. Офис преступников долгое время размещался на улице Зайцева в Кировском районе.

Как выяснилось, следователи Кировского района Петерубрга возбудили уголовное дело по факту ведения незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении группы лжебанкиров. Злоумышленники орудовали в городе с 17 октября 2018-го по 20 сентября 2019 года, расположившись в доме №41 по улице Зайцева.

В распоряжении махинаторов было множество подставных юридических лиц, используя счета которых, преступники принимали у клиентов, — различных организаций и компаний, — деньги за их товары и услуги. При этом своих обязательств лжебанкиры не исполняли, «отмывая» крупные средства.

Кроме того, правонарушители совершали незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам и обеспечивали кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Таким образом, за год им удалось заработать как минимум 26 млн 832 тысячи рублей.

Расследование продолжается, подозреваемые разыскиваются.

Напомним, что суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении мошеннику, который заработал 368 млн рублей на госконтрактах. Гендиректор «НовИТ ПРО», акционер и финдиректор «НовИТ ПРО», а также начальник инженерного центра «Адмиралтейские верфи» Андрей Петров был осужден за присвоение средств при разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования проекта 636 «Варшавянка» по заказу Минобороны.

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