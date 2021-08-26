В Петербурге разыскивают лжебанкиров. Они скрылись, забрав 26 млн рублей

Полицейские Северной столицы разыскивают теневых банкиров, которые путем финансовых махинаций обогатились более чем на 26 млн рублей. Офис преступников долгое время размещался на улице Зайцева в Кировском районе.

Как выяснилось, следователи Кировского района Петерубрга возбудили уголовное дело по факту ведения незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении группы лжебанкиров. Злоумышленники орудовали в городе с 17 октября 2018-го по 20 сентября 2019 года, расположившись в доме №41 по улице Зайцева.

В распоряжении махинаторов было множество подставных юридических лиц, используя счета которых, преступники принимали у клиентов, — различных организаций и компаний, — деньги за их товары и услуги. При этом своих обязательств лжебанкиры не исполняли, «отмывая» крупные средства.

Кроме того, правонарушители совершали незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам и обеспечивали кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Таким образом, за год им удалось заработать как минимум 26 млн 832 тысячи рублей.

Расследование продолжается, подозреваемые разыскиваются.

Напомним, что суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении мошеннику, который заработал 368 млн рублей на госконтрактах. Гендиректор «НовИТ ПРО», акционер и финдиректор «НовИТ ПРО», а также начальник инженерного центра «Адмиралтейские верфи» Андрей Петров был осужден за присвоение средств при разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования проекта 636 «Варшавянка» по заказу Минобороны.